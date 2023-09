Wolff woedend op Marko: "Het gaat ook om de gedachtegang"

De uitspraken van Helmut Marko over Sergio Perez blijven de gemoederen bezig houden in Singapore. De Oostenrijker wil er niets meer over zeggen, maar veel andere kopstukken doen dat wel. Mercedes-teambaas Toto Wolff is er bijvoorbeeld nogal fel over. Hij stelt dat deze gedachtegang niet thuishoort in de Formule 1.

Marko sprak zich na afloop van de Italiaanse Grand Prix uit over Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. In een programma op Servus TV vergeleek hij Perez met Max Verstappen en Sergio Perez. Hij koppelde de focus van Perez vervolgens aan diens afkomst. Er ontstond een flinke rel in Mexico waarmee Marko tweemaal zijn excuses aanbood. Perez en Red Bull accepteerde de sorry van Marko, maar veel andere kopstukken zijn het hier niet mee eens.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer kritisch op zijn landgenoot. De Oostenrijker heeft een stevige mening over de situatie. In gesprek met de internationale media was Wolff duidelijk: "Het is geen grappig onderwerp. Het gaat niet alleen om de woorden, maar ook om de gedachtegang. Voor dit soort dingen is geen plaats in de Formule 1. Je kan het nu niet zeggen, je kon het vroeger niet zeggen en je kan het in de toekomst ook niet zeggen. We weten allemaal dat we meer diversiteit nodig hebben in de Formule 1. De teams doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen."