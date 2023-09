Horner vindt dat Marko fout zat: "Hiervan moeten we leren"

De uitspraken van Helmut Marko over Sergio Perez blijven de gemoederen bezighouden. In Singapore wordt Marko veelvuldig besproken, hijzelf heeft aangegeven dat hij niets meer wil zeggen over de zaak. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat hij blij is dat Marko zijn excuses heeft aangeboden.

Marko zorgde na afloop van de Italiaanse Grand Prix voor een enorme rel in Mexico. Op de Oostenrijkse televisie koppelde hij een aantal beweringen over de focus van Sergio Perez aan diens afkomst. Marko, die Perez omschreef als een 'Zuid-Amerikaan', ging daarna diep door het stof. Hij bood tweemaal zijn excuses aan en Perez accepteerde dat. Toch is er nog steeds kritiek, in Mexico is men boos en Lewis Hamilton is enorm teleurgesteld in Red Bull.

Fout

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner sprak zich in Singapore voor het eerst uit over de zaak. De Brit is helder over zijn standpunt, hij deelt zijn opvattingen in gesprek met Sky Sports: "Deze uitspraken waren fout. Ik denk dat Helmut dit snel doorhad en dat hij daarna snel publiekelijk en direct naar Checo zijn excuses heeft aangeboden. Je leert je hele leven lang, zelfs op je tachtigste. Hiervan moeten we lessen trekken."

Statement

Horner geeft aan dat niemand binnen Red Bull iets tegen Perez heeft. De teambaas geeft tevens de reden waarom zijn team geen statement naar buiten bracht: "Checo is een populair teamlid. Hij is enorm belangrijk. Ik heb er persoonlijk alles aangedaan om hem in 2021 binnen te halen. We hebben een wereldwijde following en dat nemen we zeer serieus. Dit is Checo's 250ste race en daar willen we ons op focussen. Helmut heeft sorry gezegd, maar hij is geen werknemer van Red Bull Racing. Daarom hebben wij geen statement naar buiten gebracht. Hij is onderdeel van de Red Bull groep en die hebben via Servus TV een statement naar buiten gebracht."