Perez ontkent: "Auto niet om Max heen gebouwd"

Het team van Red Bull Racing presteert dit seizoen zeer sterk in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen. Slechts twee van deze zeges staan op naam van Sergio Perez. De Mexicaan blijft ver achter bij zijn teamgenoot Max Verstappen, Perez stelt dat de auto niet om zijn teamgenoot is heen gebouwd.

Verstappen is de duidelijke kopman van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen is al sinds de race in Miami ongeslagen en dat is een nieuw record. Verstappen kan dit weekend in Singapore zijn elfde Grand Prix op rij winnen. Alhoewel hij zelf van mening is dat de verschillen dit weekend klein zullen zijn, verwacht de buitenwereld een zege. De RB19 past Verstappen als een handschoen waardoor alles bijna automatisch lijkt te gaan.

Onzin

Perez heeft overduidelijk meer moeite met de RB19. In de afgelopen maanden werd er meerdere keren gesuggereerd dat de auto om Verstappen heen was gebouwd. Perez noemt deze verhalen in gesprek met de internationale media in Singapore onzin: "Nee, ik kan echt niet zeggen dat de auto om Max heen is gebouwd. Soms komt het gewoon voor dat als je updates introduceert, één coureur er meer profijt van heeft. Dat zie je bij andere teams ook gebeuren."

Aanpassen

Perez geeft wel eerlijk toe dat recente updates meer in de richting van Verstappen lijken te vallen. De Mexicaan is daarnaast wel van mening dat geen specifieke updates worden gemaakt voor Verstappen: "Er worden echt geen updates specifiek geïntroduceerd voor één coureur. Het team probeert de auto gewoon zo snel mogelijk te maken. We hebben veel progressie geboekt dit seizoen en we hebben wel een paar dingetjes moeten aanpassen na bepaalde updates."