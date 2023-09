Perez reageert op Marko-uitspraken: "Hij bedoelde het niet zo"

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix zorgde Helmut Marko voor een enorme rel in Mexico. De Red Bull Racing-adviseur had zich namelijk op een onhandige wijze uitgesproken over Sergio Perez. Zijn woorden voor veel woede bij de Mexicanen, maar Sergio Perez maakt er niets groots van.

Marko verscheen in de week na de Italiaanse Grand Prix in een programma op de Oostenrijkse zender Servus TV. Marko sprak zich daar uit over Red Bull-coureur Perez. Hij stelde dat de Mexicaan iets minder gefocust is dan Max Verstappen en Sebastian Vettel. Hij koppelde dit echter aan de afkomst van Perez door het begrip 'Zuid-Amerikaan' te gebruiken. De Mexicanen waren woest en Marko bood tweemaal zijn excuses aan.

Marko gaf aan dat hij er in Singapore niet over wil praten met de media. Perez deed dat wel, hij werd geconfronteerd met de woorden van Marko. Perez haalt zijn schouders op en wordt geciteerd door Motorsport-Total: "Ik heb een één-op-één gesprek met hem gehad. Hij bood toen zijn excuses aan en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Laten we deze zaak nu gewoon achter ons laten. Ik heb een goede persoonlijke band met hem en dat helpt hierbij omdat ik hierdoor weet dat hij het helemaal niet zo bedoelde."