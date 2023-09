Coulthard spreekt Hamilton tegen: "Draait niet om wie je teamgenoot is"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Niet iedereen is daar even blij mee, Lewis Hamilton stelde recent namelijk dat Verstappens teamgenoten altijd minder goed waren dan die van hem. David Coulthard snapt niets van deze opmerkingen, hij is van mening dat Hamilton op dit punt ongelijk heeft.

Hamilton liet enkele weken geleden weten dat zijn teamgenoten beter waren dan die van Verstappen. De Mercedes-coureur wees hierbij naar het feit dat hij meerdere wereldkampioenen als teamgenoot heeft gehad en dat hij die allemaal heeft verslagen. Hamilton schat de teamgenoten van Verstappen veel lager in en hintte erop dat dit de reden is waarom de Nederlander zo weinig tegenstand krijgt van de andere coureurs bij Red Bull.

Oud-coureur David Coulthard kan zich niet vinden in de woorden van Hamilton. De Schot meent dat het onzin is en hij verklaart zijn mening in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1: "Ik weet dat Lewis heeft gezegd dat Max geen moeilijke teamgenoten heeft gehad. Ten eerste, dat is niet waar. Ten tweede, het draait er niet om wie je teamgenoten zijn, maar om wie je tegenstanders zijn. Zijn grootste tegenstander was Lewis. Het was echt ongelooflijk hoe die twee de strijd met elkaar aangingen, ze hebben geweldige duels uitgevochten. Dan maakt het niet uit of je fan bent van Mercedes of Ferrari."