Perez geeft toe: "Moeilijk om teamgenoot van Max te zijn"

Sergio Perez is dit seizoen overduidelijk de tweede coureur bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan wordt vrijwel elk weekend verslagen door zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez staat onder grote druk en hij geeft eerlijk toe dat hij het zwaar vindt om de teamgenoot van Verstappen te zijn.

Perez begon het seizoen vol goede moed. De Mexicaan gaf aan dat hij op jacht wilde gaan naar de wereldtitel. Hij schreef de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan op zijn naam, maar daarna werd hij elk weekend verslagen door zijn teamgenoot Verstappen. Terwijl de Nederlander door ging met winnen, zakte Perez door het spreekwoordelijke ijs. De Mexicaan ging meerdere keren ten onder in de kwalificaties en hij blijft nog steeds ver achter op Verstappen.

Sterk

Perez is eerlijk genoeg om toe te geven dat hij het dit seizoen zeer zwaar heeft bij Red Bull. De Mexicaan geeft toe dat hij het niet makkelijk vindt om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn. In gesprek met Auto, Motor und Sport deelt hij zijn eerlijke gevoelens: "Het is moeilijk. Maar, als je voor Red Bull Racing wil rijden, dan moet je hier mee leven. Je moet mentaal heel erg sterk zijn om dit te kunnen overleven."

Moeilijk te verteren

Perez heeft zeer veel respect voor zijn teamgenoot Verstappen. De Nederlander is de grote superster van het team en dat betekent dat Perez vaak iets achterblijft. Dat betekent niet dat ze elkaar onderling de tent uit vechten: "We moeten allemaal waarderen wat Max aan het doen is. Zijn niveau is gewoon heel erg hoog. Hij geeft elk weekend honderd procent, het maakt hem niet uit wat de omstandigheden zijn. Als je zijn teamgenoot ben, dan is het moeilijk te verteren."