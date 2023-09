Berger ziet geheim van Verstappen: "Hij is aan het racen, racen en racen"

De dominante Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is al maanden onverslaanbaar en veel kenners klappen hun handen stuk voor hem. Gerhard Berger vindt het niet raar dat Verstappen zo snel is, hij is van mening dat de Nederlander simpelweg leeft voor zijn sport.

Verstappen is dit seizoen hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. De Red Bull Racing-coureur heeft sinds de Grand Prix van Miami geen race meer verloren, sterker nog hij heeft dit seizoen slechts twee races niet gewonnen. Volgens criticasters maakt Verstappen de Formule 1 saai, maar kenners zijn het daar niet mee eens. Men geniet van zijn overmacht en hij ontvangt dan ook veel complimenten.

Karten

Oud-coureur Gerhard Berger is een grote fan van Verstappen. De Oostenrijker geniet van de prestaties van Verstappen, hij begrijpt ook waarom de Red Bull-coureur zo enorm machtig is. Berger ziet dat Verstappen niets anders doet dan racen, in de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Max heeft in zijn hele leven niets anders gedaan dan elke dag karten, hij is gewoon aan het racen, racen en aan het racen."

Simulator

Berger ziet nog een tweede reden voor Verstappens enorme dominantie. De Oostenrijker wijst hier vooral naar de hedendaagse technologie waar de coureurs gretig gebruik van maken: "We leven tegenwoordig in een wereld waar simulators het heel erg goed doen. Max is een enorme fan van zo'n simulator en hij is de hele dag aan het spelen op dat ding. Hierdoor verzamelt hij enorm veel kennis waardoor hij zich momenteel op een ander niveau bevindt."