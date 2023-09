Williams voegt Oekraïens karttalent toe aan opleidingsploeg

Vrijwel alle Formule 1-teams hebben vandaag de dag een opleidingsploeg. Ook het team van Williams beschikt over een talentenstal. De Britse renstal heeft nu toegeslagen, ze hebben namelijk één van de grootste karttalenten van het moment aangetrokken. Hij is de tweede niet Britse coureur in de opleidingsploeg.

Williams heeft vandaag bekend gemaakt dat ze de 14-jarige Oekraïner Oleksandr Bondarev hebben aangetrokken. Bondarev werd dit jaar kampioen in het CIK-FIA Karting European Championship. Hij is hiermee de eerste Oekraïense kampioen in de karts. Bondarev is naast France Colapinto de enige niet Britse coureur in de opleidingsploeg. Ook Jamie Chadwick, Zak O'Sullivan, Oliver Gray en Luke Browning maken deel uit van de Williams Driver Academy.