Perez droomt van zege: "Ik wil Mexico de overwinning schenken"

Het team van Red Bull Racing wil aankomend weekend hun dominante seizoen een vervolg geven in de straten van Singapore. Vorig jaar wisten ze er te winnen met Sergio Perez. De Mexicaan heeft een tegenvallende periode achter de rug en hij aast op zijn tweede zege op rij in Singapore.

Perez is dit seizoen regelmatig langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan moet zich vaak door het middenveld heen worstelen en hij maakte al meerdere pijnlijke foutjes. Desalniettemin wist hij in de openingsfase van dit seizoen te winnen in de straten van Jeddah en Bakoe. Vorig jaar kwam hij als winnaar over de streep in Singapore, hij reist dus met veel zelfvertrouwen af naar het stratencircuit van Marina Bay.

Perez hoopt aankomend weekend goed voor de dag te komen in Singapore. Zijn herinneringen aan zijn zege van vorig jaar liggen echter nog vers in het geheugen. Perez laat in zijn vooruitblik weten dat hij dit kunstje heel erg graag wil gaan herhalen: "Dat was waarschijnlijk één van de beste races uit mijn loopbaan in de Formule 1. Ik zou dit weekend heel graag weer willen winnen, maar dat gaat zeker niet makkelijk worden. Ik wil echter niets liever dan Mexico weer die zege schenken."