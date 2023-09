Marko vreest voor Leclerc en Ferrari in Singapore

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen haast onverslaanbaar. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen. Aankomend weekend kunnen ze die reeks gaan uitbreiden in Singapore. Helmut Marko houdt hier echter rekening met Ferrari en Charles Leclerc.

Red Bull profiteert momenteel vooral van de bloedvorm van Max Verstappen. De Nederlander heerst en heeft al sinds de Grand Prix van Miami niet meer verloren. In Monza verbrak hij anderhalve week geleden het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1. Verstappen kan dat record aankomend weekend in Singapore gaan aanscherpen, maar bij Red Bull houdt men stiekem rekening met een zwaar raceweekend.

Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt ook rekening met een zwaar weekend. De Oostenrijker weet wie de mogelijke rivalen kunnen zijn en hij spreekt zich uit bij Autosport: "We hebben tot nu toe overal een competitieve auto gehad, dus waarom zou dat niet het geval zijn in Singapore? Ik zou wel zeggen dat Ferrari en vooral Leclerc hier de specialisten zijn. Als ze ons verslaan in de kwalificatie, dan wordt het een probleem aangezien inhalen hier heel lastig is. Maar, ik heb nog steeds veel vertrouwen in het pakket dat wij meebrengen naar Singapore."