Rosberg vreest dat handbreuk gevolgen heeft voor toekomst Ricciardo

Daniel Ricciardo staat momenteel aan de zijlijn met een forse handblessure. De Australiër brak bij een crash in Zandvoort zijn middenhandsbeentje en hij werd daarna bij AlphaTauri vervangen door Liam Lawson. Nico Rosberg vreest dat de huidige blessure van Ricciardo gevolgen kan hebben voor zijn toekomst in de Formule 1.

Ricciardo begon dit seizoen als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. In Hongarije mocht hij echter plaatsnemen in de cockpit van AlphaTauri. De Australiër werd door Red Bull uitgeleend aan het zusterteam, bij AlphaTauri verving hij de aan de kant geschoven Nyck de Vries. Ricciardo reed in Hongarije en België twee aardige Grands Prix, maar in Zandvoort ging het in de tweede vrije training dus volledig mis.

Ongelukkig

Voormalig coureur Nico Rosberg leeft mee met de geblesseerde Ricciardo. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen laat in de podcast van Sky Sports F1 weten dat hij Ricciardo voorlopig niet terug verwacht: "Dit is enorm ongelukkig voor Daniel, het is ongelooflijk. Hij krijgt zijn kans om terug te keren en dan breekt hij zijn hand bij een freak incident. Het laatste wat we van Christian Horner hebben gehoord, is dat Danny terug kan keren in Qatar. Hij mist dan nog een paar races en dat is hij terug omdat de breuk blijkbaar vrij goed is."

Gevolgen

Rosberg vreest ook dat de blessure van Ricciardo grote gevolgen kan hebben voor het vervolg van zijn loopbaan. Rosberg ziet wel een groot voordeel voor de Australiër: "Het maakt het lastig voor hem. Daniel is echter wel belangrijk voor Red Bull, dus ze hebben waarschijnlijk wel veel geduld. Ik denk dat dit wel een rol kan spelen als ze gaan overwegen om hem op te trommelen als vervanger van Perez bij Red Bull of als hij een stoeltje bij AlphaTauri ambieert. Ik denk zelfs dat dit gevolgen gaat hebben op zijn kansen op een extra jaartje bij AlphaTauri."