Grappende Rosberg dreigt met selfie met Verstappen

Max Verstappen is momenteel bezig met een enorm dominant seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur lijkt haast onverslaanbaar. Men denkt dat alleen pech Verstappen nog kan tegenhouden. Nico Rosberg grapt echter wel dat hij een selfie gaat maken met Verstappen.

Nico Rosberg werkt vandaag de dag als analist voor Sky Sports. In die rol bevindt hij zich regelmatig in de paddock. Rosberg kan het niet laten om af en toe een selfie te maken met een pitbox, een auto of een coureur. De teams grappen echter dat ze niet willen dat Rosberg een selfie maakt voor hun pitbox. De reden? Alle coureurs en teams waarmee Rosberg recent op de foto gaat, lopen tegen problemen aan in de race of kwalificatie.

Er wordt dan ook al gegrapt over de zogenaamde 'vloek van Rosberg'. De Duitser kan er wel om lachen en laat weten dat hij twijfelt over een selfie met Verstappen. In de podcast van Sky Sports F1 spreekt hij zich lachend uit: "Oh ja, die vloek! Ik dacht in Monza met Ferrari op safe te spelen met een neutrale achtergrond, maar misschien was de caption 'Forza Ferrari' de boosdoener! Het zou misschien iets te agressief zijn om met Max op de foto te gaan. Dat zou niet tof zijn, dus dan doe ik het toch maar!"