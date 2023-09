Button twijfelt of Red Bull-transfer goed is voor Norris

Het team van Red Bull Racing is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal profiteert vooral van de snelheid van wereldkampioenschapsleider Max Verstappen. Men vraagt zich af of het misschien beter voor Red Bull om een sterkere teamgenoot voor Verstappen te zoeken. De naam van Lando Norris valt veelvuldig, maar volgens Jenson Button is dat geen simpele keuze.

Norris wordt al geruime tijd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Red Bull Racing. De Britse coureur rijdt nu nog voor McLaren en beschikt over een langlopend contract. Red Bull flirt echter opzichtig met Norris, teamadviseur Helmut Marko steekt niet onder stoelen of banken dat hij Norris een interessante coureur vindt. Red Bull benadrukt wel dat Sergio Perez volgend jaar nog voor hen rijdt, maar dat daarna alles open ligt.

Voormalig Formule 1-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button raadt Norris aan om hier goed over na te denken. In gesprek met Sky Sports is Button duidelijk: "Het probleem is dat je de beste moet zijn om wereldkampioen te worden. Ik ging zelf naar McLaren om tegen Lewis Hamilton te racen. Hij werd toen gezien als de beste. Ik denk dat Lando goed moet nadenken of hij dat wel wil. Als hij slim is kiest hij voor een auto die bij zijn stijl past. We hebben in ieder geval gezien dat niet iedereen met de Red Bull overweg kan, behalve Max. Dit is geen eenvoudige beslissing voor Lando."