Mercedes beslist na FRECA-seizoen over F2-debuut Antonelli

Andrea Kimi Antonelli staat bekend als een groot talent voor de toekomst. Op dit moment rijdt de Mercedes-junior in het FRECA-kampioenschap, een opstapklasse tussen Formule 4 en Formule 3 in. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com slaat Antonelli de F3 over na veelbelovende successen en door de komst van een nieuwe Formule 2-bolide.

Mercedes-baas Toto Wolff zegt dat over Antonelli's toekomst pas wordt besloten als het FRECA-seizoen is afgelopen. "Ik denk dat we allemaal wel hopen dat Andrea een geweldige carrière tegemoet gaat", zegt Wolff tegen Motorsport.com. "Maar er komt altijd een risico bij kijken als je te veel hype creëert rondom een jonge coureur, dat hij geen rust krijgt om iets te doen. Hij zit in FRECA en domineerde de Formule 4 vorig jaar op solide manier. Hij heeft die kampioenschappen gewonnen, won in de karts en gaat aan de leiding in het kampioenschap bij FRECA. We zien wel hoe het in FRECA gaat, dan nemen we samen met Kimi en zijn vader een besluit over wat te doen. Wat doen we volgend jaar? Welke kant moeten we op? Maar ik ben blij dat er een Italiaan in de startblokken voor een geweldige carrière staat", aldus de Oostenrijker.

Op dit moment leidt Antonelli het Formula Regional European Championship by Alpine met nog drie rondes en zes races te gaan. Afgelopen weekend werd hij tweemaal vierde na een derde en tweede startpositie op de Red Bull Ring. In het weekend van 13-14-15 oktober komt de klasse naar Zandvoort.

Antonelli won eerder het Formula Regional Middle East Championship, de variant dat circuits afreist door het Midden-Oosten. In 2022 won de Mercedes-protogé de Duitse en Italiaanse F4.