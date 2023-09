De recordjacht van Verstappen in cijfers

Max Verstappen schreef vorige week in Monza Formule 1-geschiedenis. Hij won zijn tiende Grand Prix op rij en dat is een nieuw record. Het is tekenend voor het ijzersterke seizoen waarmee Verstappen bezig is. Wie een blik werpt op de cijfers ziet dat Verstappen op alle vlakken bezig is met een absurd dominant seizoen.

Van de veertien Grands Prix die tot nu toe zijn verreden in het huidige seizoen, wist Verstappen er twaalf te winnen. Die overige twee races werden gewonnen door zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Als je deze cijfers omzet naar percentages, dan zie je dat Verstappen tot nu toe 85,71 procent van de verreden Grands Prix heeft gewonnen.

Wegrijden

Verstappen startte dit seizoen acht keer een wedstrijd vanaf de pole position, opvallend genoeg schreef hij al die races ook op zijn naam. Zodra Verstappen een race op de eerste startrij start, dan wint hij dit seizoen vrijwel zeker de wedstrijd. Hij startte dit seizoen in totaal elf keer op de eerste startrij en daarvan won hij er tien. Alleen in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe werd hij verslagen door Perez.

In de races rijdt Verstappen vaak op een vrij eenvoudige wijze weg bij zijn concurrenten. Wat opvalt is dat hij niet zo vaak de snelste raceronde heeft gereden in de jacht naar zijn record. Tot nu toe heeft hij zes keer het puntje geclaimd voor de snelste raceronde. Zes andere coureurs kregen hierdoor de kans om ook de snelste ronde te rijden in dit seizoen, alleen Perez en Lewis Hamilton deden dit meer dan eens.

Grand Slam

Het rijden van de snelste ronde is vanzelfsprekend niet van belang als de voorsprong op de concurrentie al zeer groot is. Maar de snelste ronde zorgt ervoor dat een coureur een zogenaamde hattrick kan scoren. In de Formule 1 betekent dit dat een coureur een race heeft gewonnen vanaf de pole position en dat hij tijdens de race ook de snelste ronde heeft genoteerd. Verstappen heeft dit tot nu toe drie keer voor de bakker gekregen in 2023. Naast een hattrick kan een coureur ook een zogenaamde Grand Slam scoren, hierbij wordt naast de pole, de zege en de snelste ronde ook gekeken naar het van start tot finish leiden van een race. Tot nu toe heeft Verstappen dit in 2023 alleen voor elkaar gekregen in Barcelona.

Van start tot finish leiden heeft Verstappen dit seizoen veel vaker gedaan. In totaal heeft de Nederlandse Red Bull Racing-coureur dit seizoen vier keer de gehele race aan de leiding gereden. Aan de leiding rijden is voor Verstappen de normaalste zaak van de wereld geworden. Hij heeft dit seizoen tot nu toe 661 rondjes aan de leiding gereden. Zijn naaste achtervolger in dit klassement is wederom Perez, maar de Mexicaan heeft slechts 138 rondjes aan de leiding gereden. Carlos Sainz komt met 14 rondjes aan de leiding niet eens in de buurt.

Recordjacht gaat verder

De cijfers tonen dus aan dat Verstappen oppermachtig was in de jacht op het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1. De Nederlander kan het record in de komende weken alleen maar gaan aanscherpen. Aankomende week kan Verstappen in Singapore voor de elfde keer op rij gaan winnen. Als hij dat doet, worden de cijfers alleen maar indrukwekkender. Als hij doorgaat met winnen, dan kan hij dit seizoen zijn eigen record verbreken. Sinds vorig jaar heeft Verstappen immers het record van de meeste zeges in een jaar op zijn naam staan. Dat record staat nu op vijftien, terwijl Verstappen er dit jaar tot nu toe twaalf heeft gewonnen. Er is dus zeker nog genoeg om voor te rijden voor Verstappen.