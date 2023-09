Button geeft Hamilton gelijk: "Maar ik wil het niet tegen Max opnemen"

Lewis Hamilton zorgde vorige week in Monza voor flink wat ophef. De Britse Mercedes-coureur haalde namelijk uit naar Max Verstappen door te stellen dat zijn teamgenoten altijd beter waren dan die van de Nederlander. Jenson Button is het eens met zijn landgenoot, maar hij is tevens van mening dat Verstappen een angstaanjagende teamgenoot is.

Hamilton verlengde in Monza zijn contract bij het team van Mercedes. Hij gaf daarom meerdere grote interviews waaronder een vraaggesprek met Sky Sports. Hamilton sprak zich hier uit over het verschil tussen hem en zijn voormalige titelrivaal Max Verstappen. Hamilton beweerde dat zijn teamgenoten over zijn hele loopbaan beter zijn geweest dan de teamgenoten van Verstappen. Een aantal van Hamiltons voormalige teamgenoten waren namelijk wereldkampioen.

Angst

Jenson Button was één van de wereldkampioenen waar Hamilton het over had. De Britse voormalig wereldkampioen geeft zijn oud-teamgenoot gelijk in gesprek met Sky Sports: "Ik denk dat Lewis ontzettend lastige teamgenoten heeft gehad. Hij had verschillende wereldkampioenen als teamgenoot, dat geldt niet voor Max. Ik zou wel meer angst hebben om in dezelfde auto als Max te rijden. Dat komt omdat deze auto is gebouwd naar zijn stijl of omdat hij gewoon goed kan omgaan met de auto die Adrian Newey hem geeft."

Beste coureurs ooit

Button geeft aan dat het een lastig vraagstuk is. De Britse coureur stelt namelijk dat het zijn van de teamgenoot van Verstappen, heel moeilijk is: "Ik zou het niet tegen Max willen opnemen. Weet je, het zijn allemaal geweldige coureurs. Het zijn de beste van de wereld. We zien nu misschien wel een aantal van de beste coureurs ooit. Ik zou wel meer strijd willen zien tussen Max, Lewis en Fernando Alonso. Dat drietal sprint er echt uit. Zo werkt de Formule 1 alleen niet. Het is een technische strijd en Red Bull heeft het goed gedaan."