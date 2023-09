AlphaTauri blij met Lawson: "Hij heeft het geweldig gedaan"

Het team van AlphaTauri is één van de weinige teams dat nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de line-up voor 2024. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing wordt gezien als een talententeam. CEO Peter Bayer stelt echter dat ervaren coureurs ook een kans moeten krijgen, wel is hij te spreken over Liam Lawson.

AlphaTauri staat bekend als de renstal waar Red Bull hun grote talenten laat rijpen. Een aantal talenten kunnen niet met de druk omgaan terwijl mannen als Max Verstappen en Sebastian Vettel het gebruikte als een soort springplak. Dit jaar reden Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en recent Liam Lawson voor het team. Kersvers CEO Peter Bayer is dan ook van mening dat een ervaren coureur belangrijk is voor het team.

De recente invalbeurten van Ricciardo zijn hier een voorbeeld van. De Australiër brak in Zandvoort zijn middenhandsbeentje en werd daarna vervangen door de jonge Liam Lawson. Bayer is enorm te spreken over Lawson. In gesprek met PlanetF1 is hij lovend: "Om eerlijk te zijn, Liam heeft het geweldig gedaan. Wat hij hier heeft neergezet, daar heb ik ontzettend veel respect voor. Zandvoort was waarschijnlijk het slechts mogelijke debuutmoment ooit."