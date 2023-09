Wolff geen voorstander van regelwijzingen om Red Bull af te remmen

Het team van Red Bull Racing maakt momenteel de dienst uit in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft dit jaar tot nu toe alle Grands Prix gewonnen. Het team van Mercedes heerste in het verleden op eenzelfde manier. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dan ook niet dat er nu wordt ingegrepen om Red Bull af te remmen.

Mercedes was van 2014 tot en met 2020 oppermacht in de koningsklasse van de autosport. De Duitse renstal werd toen elk jaar wereldkampioen en ze waren veel sneller dan de rest van het veld. De concurrentie kon alleen winnen als Mercedes pech had of als het team een volledige off-day had. Red Bull maakt dit seizoen vrijwel geen fouten en ze hebben ook amper pech, hierdoor krijgt de concurrentie geen kans.

2021

Mercedes-teambaas Toto Wolff kent het gevoel van dominantie. De Oostenrijker stelt dat zijn team wel werd afgeremd door regelwijzingen. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Ik denk dat we de wereldtitel van 2021 door verschillende dingen zijn verloren. Natuurlijk die laatste race, maar ook omdat er regels waren geïntroduceerd die onze voorsprong verkleinden. 2020 was een enorm dominant seizoen voor ons. Ik denk dat we toen onze beste auto ooit hadden. Aan het einde van het seizoen werden echter de regels omtrent de vloer aangepast."

Meritocratie

Wolff is geen fan van regelwijzigingen vanwege de dominantie van één team. De Oostenrijker hoopt dat men dat ook nu niet gaan doen: "Als teambaas wil ik niet gaan roepen dat we de regels moeten wijzigen omdat er één team domineert. Als een team domineert zoals Red Bull nu doet met Max, dan is dat eerlijk. Deze sport is een meritocratie. Zodra je de successen bereikt door aan alle regels te voldoen, dan zeg ik 'goed gedaan'. Wij moeten het gat verkleinen en dat kan eventjes duren. Ik weet nog dat mensen moord en brand schreeuwden toen wij dominant waren. Entertainment komt na de sportiviteit. We zijn geen WWE met gescript vermaak."