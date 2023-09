Perez rijdt met speciale jubileumhelm in Singapore

Sergio Perez bereikt volgende week in Singapore een bijzondere mijlpaal. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur rijdt op het Aziatische stratencircuit namelijk zijn 250ste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. Perez is trots op het feit dat hij deze mijlpaal mag bereiken. Hij presenteert daarom een speciale helm.

Over een week gaat met Singaporese Grand Prix-weekend van start met de eerste twee vrije trainingen. Perez hoopt in dat weekend zijn 250ste Grand Prix te rijden. Slechts tien andere coureurs hebben deze mijlpaal ooit bereikt. Perez viert zijn jubileum met een speciale helm. Volgens de Red Bull-coureur is zijn helmdesign een eerbetoon aan Mexico, wat verder opvalt is dat het getal 250 veelvuldig terugkomt op de helm.

Reaching 250 GPs in Singapore … not even in my wildest dreams did I imagine we’d be here! Celebrating with a special helmet for my country because I know this means a lot to us 馃嚥馃嚱鉂わ笍 I hope you like it, here’s to a great weekend in Singapore.



Llegar a 250 GP en Singapur… ¡ni en… pic.twitter.com/7leKhWWCl3