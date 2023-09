Liberty Media CEO vindt overheersing Verstappen een uitdaging

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft dit seizoen slechts twee Grands Prix niet gewonnen en hij is ook hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Volgens critici wordt de sport door deze overmacht zeer saai, ook Greg Maffei stelt dat het een 'uitdaging' is.

Verstappen is bezig met een historisch seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander brak afgelopen weekend in Monza het record van de meeste zeges op rij. Hij won zijn tiende race op rij en daarmee verbrak hij dus het record van Sebastian Vettel. Het was tekenend voor de overmacht van Verstappen, geen enkel andere coureur lijkt hem dit seizoen te kunnen uitdagen.

Uitdaging

Kritische fans stellen dat Verstappen de Formule 1 saai maakt. Kenners zijn het daar niet mee eens aangezien Verstappen geschiedenis schrijft. Bij Formule 1-eigenaar Liberty Media twijfelt men. Liberty Media-CEO Greg Maffei spreekt zich erover uit tijdens een evenement van Goldman Sachs: "Het middenveld is nog altijd heel erg interessant en uit de data blijkt dat er meer wordt ingehaald. De uitdaging is echter Max Verstappen, die is bezig met een ongelooflijk en recordbrekend jaar."

Domenicali

Maffei ziet echter wel dat de overmacht van Verstappen voor veel positieve aandacht kan zorgen. De CEO wijst namelijk naar de mening van Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Maffei legt deze redenering uit: "Domenicali probeert de kritiek terecht om te draaien. Hij zegt dat iedereen moet komen kijken naar dit historische evenement en dat niemand nog nooit zo'n historisch evenement heeft gezien. We zullen wel zien of dat gaat werken."