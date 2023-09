Hamilton wil weer wereldkampioen worden: "Honderd procent het doel"

Lewis Hamilton verlengde vorige week zijn contract bij het team van Mercedes met twee jaar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat nu tot en met 2025 onder contract bij Mercedes en hij barst nog steeds van de ambitie. Hamilton wil in de aankomende twee seizoenen weer gaan meevechten om de wereldtitel.

Het team van Mercedes was van 2014 tot en met 2020 oppermachtig in de Formule 1. In 2021 werd het team met succes uitgedaagd door Max Verstappen en Red Bull Racing. Sinds vorig jaar is Red Bull de sterkste renstal in de Formule 1, dit jaar heeft de Oostenrijker renstal tot nu toe alle Grands Prix gewonnen. Hamilton steekt niet onder stoelen of banken dat hij hiervan baalt, maar hij jaagt wel op eerherstel.

Doel

Hamilton wil in de aankomende jaren namelijk blijven vechten voor successen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil voor titel nummer acht gaan. In gesprek met Sky Sports legt Hamilton het uit: "Het is honderd procent het doel om binnen de komende twee jaar om de wereldtitel te vechten. We staan momenteel tweede in het constructeurskampioenschap en we willen de mensen aan de top onttronen. Ik heb er honderd procent vertrouwen in dan we dat kunnen doen."

Lange termijn

Hamilton houdt daarnaast ook alle opties open voor na 2025. De Brit sluit dan ook niet uit dat hij daarna gewoon doorgaat in de Formule 1: "Wat de lange termijn betreft, ik denk na over mijn volgende contract, hoe dat eruit zal zien en hoelang deze zal zijn. Ik ben nog wel van plan hier een tijdje te blijven. Maar natuurlijk kan het veranderen. Ik kan volgend jaar terugkomen en denken: ja verdomme. Maar goed, wie weet. Je weet nooit waar je in je leven terecht komt."