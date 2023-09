Norris onthult: "Ik had moeite met slapen door de rugpijn"

De nieuwe technische reglementen die vorig jaar ingingen in de Formule 1, hebben voor een aantal fysieke ongemakken bij de coureurs gezorgd. Ook Lando Norris ondervindt veel hinder aan deze nadelen van de nieuwe regels. Hij geeft aan dat hij zijn schema heeft moeten aanpassen vanwege een ernstige rugpijn.

Vorig jaar maakte het ground effect zijn comeback in de Formule 1. Een bijkomend nadeel hiervan is dat de auto's nu veel vaker last hebben van bottoming. Dit gehobbel zorgt in combinatie met een stijvere wielophanging, voor veel fysieke ongemakken bij de coureurs. Als de auto begint te hobbelen kan dit voor rugpijn zorgen. Vorig jaar had men hier veel last van, maar ook nu ondervinden een aantal coureurs hier nog steeds hinder van.

Fysio

McLaren-coureur Lando Norris geeft aan dat hij heel veel last heeft gehad van rugpijn. Hij heeft zijn onderrug sterker moeten maken, zo legt hij uit in gesprek met Speedcafe: "Het was vorig jaar erger dan dit jaar. Tot en met vorig jaar kon in nog gewoon de auto uitstappen zonder dat ik daarna iets met de fysio moest doen. Dat is niet heel erg slim, maar ik kwam ermee weg. Nu moet ik het wel doen. Ik moet stretchen en ik moet elke ochtend en avond en voor elke sessie deze oefeningen doen."

Slapen

Norris weet wat de gevolgen zijn als hij de oefeningen niet afwerkt. Bij de huidige generatie auto's kan dit namelijk voor veel fysieke ongemakken zorgen: "Als ik het niet doe heb ik altijd veel meer last van mijn rug. Het ligt niet alleen aan het racen, maar ook aan andere dingen. Het is iets waar ik sowieso aan moest werken, maar de auto's van de afgelopen paar jaar hebben zeker niet geholpen. Vorig jaar was het echt erg. Elke dag had ik last, ik had moeite met slapen en ik had constant pijn."