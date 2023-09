Vasseur onder de indruk: "Max heeft al twee jaar geen fout gemaakt"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend in Monza veel indruk. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won zijn tiende Grand Prix op rij en hij schreef daarmee geschiedenis. Hij ontving veel lof, ook van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Hij stelt dat Verstappen al twee jaar compleet foutloos voor de dag komt.

Verstappens zege in Monza zal de geschiedenisboekjes ingaan. Het was zijn tiende zege op rij en daarmee verbrak hij het record van Sebastian Vettel. In Monza kreeg Verstappen de zege niet cadeau. In de openingsfase moest hij op jacht gaan naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Verstappen hield het hoofd koel en wachtte geduldig af tot Sainz een foutje maakte. De Spanjaard verremde zich waarna Verstappen de leiding overnam.

Foutloos

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur denkt dat het belangrijk is om Red Bull goed onder druk te zetten. De Fransman heeft veel respect voor Red Bull en Verstappen. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Ik vind het indrukwekkend dat ze altijd zo'n geweldige pace hebben, van Monza tot Monaco. Ze zijn snel op alle delen van de circuits, dat is echt heel indrukwekkend. Max maakt echter de meeste indruk. Het gaat bij hem niet om de afgelopen tien races, maar om de afgelopen twee jaar. Hij heeft in die tijd geen fout gemaakt."

Risico's

Vasseur plaatst wel een nuance bij de overmacht van Verstappen. De Fransman weet namelijk ook wel dat Verstappen dit seizoen maar weinig tegenstand krijgt. Vasseur is er duidelijk over: "Natuurlijk is het makkelijker om foutloos te blijven als je een grote voorsprong hebt op de rest van het veld. Maar zelfs bij dit soort omstandigheden in Monza heeft hij de situatie goed onder controle. Hij zette Carlos zeker onder druk, maar hij deed dat niet overdreven veel. Hij nam ook geen enkel risico."