Horner geeft Norris-interesse toe: "Je moet zijn afspraken met McLaren respecteren"

Het is algemeen bekend dat het team van Red Bull Racing gecharmeerd is van McLaren-coureur Lando Norris. De Brit beschikt echter wel over een contract tot en met 2025 bij McLaren. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat hij onder de indruk is van Norris, maar dat hij het McLaren-contract van de Britse coureur wil respecteren.

Het is geen geheim dat Lando Norris goed bevriend is met Red Bull-coureur Max Verstappen. De twee steken niet onder stoelen of banken dat ze ooit elkaars teamgenoot willen worden. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko flirtte in de afgelopen weken meermaals met Norris. Alhoewel Sergio Perez beschikt over een Red Bull-contract dat pas eind 2024 afloopt, is Marko wel nadrukkelijk opzoek naar andere mogelijkheden.

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geeft aan dat hij onder de indruk is van Norris. In gesprek met de internationale media geeft hij wel aan dat hij geen contracten wil verbreken: "Lando is een geweldige coureur, daar bestaat geen twijfel over. Je ziet dat zijn potentie alleen maar groter wordt. Maar hij is een McLaren-coureur en je moet respecteren hun onderlinge afspraken respecteren. Hij doet het geweldig, maar wij hebben onze coureurs voor 2024 al vastliggen. In 2025 hebben we een plekje vrij en er is genoeg interesse. We hebben alleen wel nog een lange weg te gaan."