Horner gaf opdracht tot rijden in formatie tijdens uitloopronde

Het team van Red Bull Racing was afgelopen weekend oppermachtig op het circuit van Monza. Op het thuiscircuit van Ferrari kwamen Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez als eerste en tweede over de streep. Na afloop reden ze in formatie naar het podium, teambaas Christian Horner had tegen zijn coureurs gezegd dat ze dit moesten doen.

De Red Bull-coureurs kregen het niet cadeau op het circuit van Monza. De Ferrari's gingen het gevecht aan, maar toch kwamen Verstappen en Perez als eerste twee over de streep. Voor Verstappen was het een bijzondere zege, het was namelijk zijn tiende zege op rij. Dit is een nieuw record in de Formule 1 en mede hierdoor was er na afloop zeer veel vreugde bij de Oostenrijkse renstal. Perez kwam naast Verstappen rijden tijdens de uitloopronde, deze beelden gingen de wereld over.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was zeer trots op de prestatie van zijn team. De Brit geeft na afloop aan dat hij zijn coureurs de opdracht had gegeven om in formatie naar het podium te rijden. In gesprek met Motorsport.com verklaart Horner deze order: "Het was heel erg speciaal om te zien. Ik vroeg beide coureurs om in formatie te rijden, aangezien de stier het steigerende paard in Italië had verslagen. Als Dietrich Mateschitz naar beneden had gekeken, dan had hij er zeker van genoten."