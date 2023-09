Ricciardo trots op Verstappen: "Hij is altijd hetzelfde gebleven"

Max Verstappen is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel en hij ontvangt veel lof. Ook zijn voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo is zeer positief over de Nederlander. Hij stelt dat Verstappen altijd dezelfde persoon is gebleven.

Ricciardo en Verstappen waren jarenlang elkaars teamgenoot bij Red Bull Racing. De Australiër verliet het team en beleefde daarna een aantal wisselende seizoenen in dienst van Renault en McLaren. Dit jaar werd hij aangesteld als derde coureur van Red Bull en kwam hij Verstappen dus weer tegen. Ricciardo werd vlak voor de zomerstop aangesteld als de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, maar sinds vorige week staat hij aan de kant met een gebroken middenhandsbeentje.

Ricciardo heeft in de afgelopen maanden dus ook weer veelvuldig samengewerkt met Verstappen. De Australiër stelt in de Talking Bull-podcast dat hij het nog steeds goed met Verstappen kan vinden: "De laatste jaren is onze band heel goed gebleven. Ik bewonder Max vanwege zijn benadering van het racen, maar ook omdat hij ondanks zijn successen altijd hetzelfde is gebleven. Zijn successen hebben geen invloed op hem en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is zeker iets dat ik bewonder."