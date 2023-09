Wolff hoopt dat Red Bull last gaat krijgen van nieuwe flexiwing-regels

Over anderhalve week gaat er in Singapore een nieuwe technische richtlijn gelden omtrent de zogenaamde flexiwings. De FIA vermoedt dat meerdere teams gebruik maken van systemen die niet worden opgemerkt tijdens reguliere tests. Het is niet duidelijk welke team hier de gevolgen van gaan merken, maar Toto Wolff hoopt wel dat Red Bull hierdoor een deel van hun voorsprong moet inleveren.

Eerder dit seizoen adviseerde de FIA meerdere teams om hun ontwerp aan te passen omdat het mogelijk in strijd was met de technische reglementen. Eén van de teams waarin dit is gevraagd, is vermoedelijk Aston Martin. Om een nieuwe rel omtrent flexiwings te voorkomen, heeft de FIA nu de technische richtlijn TD018 ingevoerd. Deze richtlijn gaat gelden vanaf de Singaporese Grand Prix. De FIA denkt namelijk dat er nu systemen worden gebruikt die niet worden opgemerkt tijdens tests.

Interessant

Doormiddel van deze technische richtlijn wil de FIA verdere overtredingen voorkomen. In Singapore zullen de gevolgen zichtbaar worden en Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer benieuwd naar de gevolgen. In gesprek met Motorsport.com laat hij hier zijn licht over schijnen: "Het zal interessant gaan worden. Bij Aston Martin zie je al dat ze een stap achterwaarts hebben gezet nu hun minder vleugel beweegt, maar ik ken de details niet. Later we het dus afwachten.''

Red Bull

Wolff hoopt dat een aantal andere teams ook last gaan krijgen van de nieuwe technische richtlijn. De Oostenrijker tast vooralsnog in het duister over de gevolgen, maar hij deelt wel weer een plaagstootje uit naar Red Bull: "Ik weet niet wie er meer van profiteert dan anderen, maar wie weet is Red Bull misschien ineens een halve seconde langzamer. Dat zou wel heel erg mooi zijn, maar ik denk niet dat dit uiteindelijk het geval zal zijn."