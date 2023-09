Sainz droomde van zege: "Had het gevoel dat ik het onder controle had"

Carlos Sainz droomde afgelopen weekend eventjes van de zege op het circuit van Monza. De Ferrari-coureur startte de race op de pole position, maar werd na vijftien rondjes voorbij gestoken door Max Verstappen. Sainz dacht dat hij Verstappen kon verslaan, maar zijn banden gooiden roet in het eten.

Voor het eerst dit seizoen moest Verstappen echt vechten met een ander team voor de zege. Het team van Ferrari was het hele weekend snel en Sainz was in de kwalificatie dus zelfs nipt sneller dan Verstappen. In de openingsfase van de race wist de Spanjaard de Red Bull nog achter zich te houden, maar na vijftien rondes was het uit met de pret. Sainz maakte een remfoutje waarna Verstappen hem vakkundig wist te passeren.

Sainz geeft na afloop eerlijk toe dat hij op meer had gehoopt dan de derde plaats. De Spaanse coureur legt het in Monza uit tegenover de internationale media: "Ik had het gevoel dat ik het redelijk onder controle had. Rond de tiende ronde begon ik opeens de linker achterband te voelen, veel eerder dan ik had verwacht. Op dat moment realiseerde ik mij dat ik teveel van de banden had gebruikt om Max achter mij te houden en ik bedacht mij dat hier de rest van de race last van zou houden. Ik moest immers eerder naar binnen komen voor de harde banden."