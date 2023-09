Jos Verstappen komt in actie tijdens Red Bull-evenement op Nürburgring

Aankomend weekend organiseert Red Bull een bijzonder evenement op de legendarische Nürburgring Nordschleife in Duitsland. In het weekend van de twaalf uur van de Nürburgring komt Red Bull in actie met meerdere speciale auto's en speciale coureurs. Ook Jos Verstappen zal over het iconische circuit gaan rijden.

Eerder werd al aangekondigd dat Sebastian Vettel in één van zijn kampioensauto's over de Nordschleife zal gaan rijden. Ook AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda en voormalig Red Bull-coureur David Coulthard zullen in actie gaan komen. Red Bull deelt dat ook oud-coureurs Gerhard Berger, Ralf Schumacher en Patrick Friesacher zullen in actie gaan komen. Berger en Schumacher zullen gaan rijden in klassieke Formule 1-wagens en Friesacher verzorgt een demo in een NASCAR.

De opvallendste naam op de deelnemerslijst is die van Jos Verstappen. De vader van regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen komt volgens de organisatie in actie op de Müllenbachschleife, één van de lay-outs van de Nürburgring. Jos Verstappen kruipt achter het stuur van een zeer speciale auto, hij rijdt namelijk in een Ford Supervan 4.2. Het gaat hier om een elektrisch busje met een vermogen van ruim 1400 pk.