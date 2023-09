Hill is verrast over Wolffs reactie op recordbrekende Verstappen

Terwijl Max Verstappen bij de Italiaanse Grand Prix opnieuw een F1-record op naam noteerde, reageerde Mercedes-teambaas Toto Wolff met enige minachting op de prestaties van de regerend wereldkampioen. En dat verraste de F1-kampioen van 1996 Damon Hill, die het commentaar van Wolff als onbeleefd bestempelde.

Met zijn Grand Prix-overwinning op het Autodromo Nazionale Monza kon Max Verstappen niet alleen het F1-record van meeste opeenvolgende Grand Prix-overwinningen op rij voor een coureur op naam te schrijven, ook wist de Nederlander de zogenoemde Monza-vloek te doorbreken. Sinds 2019 wisten winnaars op Monza Charles Leclerc, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo de race op het daaropvolgende seizoen niet te finishen, en ook Verstappen werd met zijn overwinning van vorig jaar (voor even) tot dat rijtje geschaard. Totdat de Red Bull-coureur op de zondag als eerste over de finishstreep van Monza kwam gereden.

En over het nieuwe record van Verstappen, was er een enigszins minachtende Toto Wolff te horen. De Mercedes-teambaas liet tegenover Sky F1 weten dat dit soort statistieken alleen op Wikipedia horen en door niemand wordt gelezen, een reactie die Damon Hill, analist voor Sky F1 en de wereldkampioen van 1996, zeer verbaast.

"Het klinkt onbeleefd niet erg hoffelijk", begint Hill over Wolff's uitspraken. "Dit is niet typerend voor Toto (Wolff), want normaal gesproken is hij juist altijd heel sportief. Volgens mij heeft hij een beetje pijn. Ze weten hoe het is om te domineren, en ze hebben hier niet eens het podium gehaald."

"Het lijkt wel alsof ze een beetje in de war zijn en dat ze maar niet kunnen bedenken wat ze moeten doen (om Red Bull te verslaan), maar wie kan dat wel? Ferrari deed het geweldig in Monza – het circuit paste bij hun auto denk ik – maar het lijkt erop dat overal waar we komen, Red Bull de overhand heeft. We moeten blijven toekijken hoe dit zich ontvouwt. Kan Red Bull elke race van dit seizoen winnen? Dat is heel goed mogelijk."

Volgens Hill ligt de Red Bull-dominantie zeker niet alleen aan de zeer sterke RB19-auto, maar speelt coureur Max Verstappen ook een hoofdrol in de uiterst sterke statistieken voor de Oostenrijkse renstal:

"Hij weet resultaten neer te zetten die niemand heeft behaald, en van de laatste 25 races heeft Red Bull er 24 gewonnen. Ze hebben dit seizoen al 14 races gewonnen, en dat is een geweldig record. Dat kan je echt niet alleen aan de auto toewijzen. Deze jongen (Verstappen) is speciaal. Gedurende zijn carrière en vanaf het moment dat hij in de Formule 1 kwam heeft hij dingen laten zien die we nog nooit eerder hebben gezien. En hij blijft dit seizoen maar doorgaan."