Teambaas Stella hamert: Clash tussen Norris en Piastri 'onacceptabel'

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix was McLaren-teambaas Andrea Stella niet tevreden over hoe coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zichzelf op het circuit gedragen hebben. Volgens de topman plaatsen zijn coureurs zichzelf hoger dan het team, en zullen dergelijke situaties niet meer mogen gebeuren.

De Grand Prix op circuit Monza was een strijdtoneel voor vele clashes tussen F1-coureurs. Zo waren Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc met elkaar in een hevig gevecht gewikkeld, had Max Verstappen een lastige aan polesitter Sainz, en kwamen ook McLaren-broeders Lando Norris en Oscar Piastri tot een samenkomen. De manier waarop is onacceptabel, meent diens teambaas Andrea Stella.

In ronde 24 kwam Piastri na een pitstop weer het circuit op, waarbij hij langszij teamgenoot Norris kwam. De twee coureurs worstelden zichzelf door de eerste chicane heen, waar eigenlijk maar voor een enkele auto ruimte genoeg is om de bochtensequentie door te komen. De twee kwamen in contact met elkaar, en ondanks dat beide coureurs er ongedeerd vanaf kwamen, was de grote baas, die de situatie als 'onacceptabel' bestempelde, niet over het incident te spreken.

"Er zou nooit contact tussen twee Mclaren-auto's mogen zijn. Maar dat was wel het geval, en dat past niet bij de manier hoe wij als McLaren willen racen", zijn de harde woorden van Stella. "Het is belangrijk dat er duidelijke richtlijnen zijn over wat wel of niet acceptabel is. Het draait hierbij niet om emoties, het is gewoon een kwestie van de situatie goed afwegen, zoals je op een normale dag ook zou doen. En met racen zou je dit ook moeten toepassen. Het moet voor elke coureur heel duidelijk zijn dat er iets groters is dan hen; namelijk het team."

Stella laat na afloop van de race weten de situatie te willen onderzoeken, om ervoor te zorgen dat beide coureurs duidelijk hebben over wat er wel of niet wordt getolereerd. "We moeten de zaak nog van dichtbij bekijken. En zoals altijd, zullen we dit op een rustige manier doen. Er moet niks urgents veranderen, maar we zullen indien nodig wat veranderingen maken."

Piastri werd later door zijn team naar binnen gehaald dan zijn teamgenoot, waardoor een undercut van Norris aanwezig was. "Het is altijd lastig om naar buiten te komen op koude, harde banden", wijst Stella naar Piastri. "Het zou natuurlijk kunnen dat Oscar (Piastri) graag had willen kijken om zijn positie te kunnen behouden. Maar op koude banden was dat lastiger dan dat hij misschien had gedacht. Beide coureurs weten dat er geen contact tussen elkaar mag zijn. Als de onderlinge clash kwam als gevolg van de druk die er door de undercut ontstond, dan moeten we dieper graven", meent Stella.