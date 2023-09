Horner verwacht Ricciardo niet terug in Singapore

Het is nog maar de vraag of Daniel Ricciardo later deze maand terugkeert in de AlphaTauri-cockpit. De Australiër brak vorige week in Zandvoort zijn middenhandsbeentje bij een crash en hij wordt sindsdien vervangen door Liam Lawson. Christian Horner laat weten dat Ricciardo waarschijnlijk niet in actie zal komen in Singapore.

Ricciardo brak zijn middenhandsbeentje bij een onhandige crash tijdens de tweede vrije training in Zandvoort. Hij werd daarna direct vervangen door de jonge Liam Lawson en een dag later ging hij al onder het mes. Ricciardo begon daarna direct aan zijn herstelproces en hij hoopt zo snel mogelijk terug te keren achter het stuur. Het is zeer nog zeer onduidelijk wanneer Ricciardo terugkeert achter het stuur, de kopstukken van AlphaTauri-eigenaar Red Bull twijfelen daar aan.

Singapore

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner weet nog niet wanneer Ricciardo weer zal terugkeren op de grid. Na afloop van de Italiaanse Grand Prix sprak Horner zich over deze zaak uit. De Britse teambaas wordt geciteerd door RaceFans: "Ik denk dat Singapore zeker lastig gaat worden, ik denk dat er geen kans is dat hij dan al volledig fit is. Ik denk dat zijn kansen voor Japan weer iets optimistischer zijn."

Motorcoureurs

Horner twijfelt openlijk of Ricciardo wel in Suzuka kan gaan rijden. De Red Bull-teambaas legt wel uit dat het herstel van Ricciardo vooralsnog goed gaat: "Hij kan zijn hand zeker nog niet goed bewegen, hij is nu bezig met zijn herstel. We hebben bij motorcoureurs gezien dat het haastig terugkeren soms voor meer schade kan zorgen. We willen er gewoon voor zorgen dat hij weer volledig fit is als hij zijn comeback maakt. Ik denk dat hij in Suzuka graag weer wil rijden. We bekijken het dag voor dag en we zullen zien hoe het gaat."