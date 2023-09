Hamilton zegt sorry: "Het was volledig mijn fout"

Lewis Hamilton kende een lastige Grand Prix in Italië. Op het circuit van Monza moest Hamilton vechten voor zijn plekje en uiteindelijk raakte hij Oscar Piastri. Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden en werd als zesde geklasseerd. Na afloop maakte hij zijn excuses aan Piastri.

Hamilton begon de race op de harde band, iets wat weinig andere coureurs deden. De Britse Mercedes-coureur koos dus voor een andere strategie en dat zorgde voor veel strijd. Hij kwam terecht in een duel met onder meer de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De Australiër ging de strijd vol aan, maar Hamilton wilde van geen wijken weten. Ze raakten elkaar waardoor de wagen van Piastri schade opliep. Hij moest een nieuwe neus halen en Hamilton kreeg vijf seconden straftijd.

Na afloop van de race bood Hamilton direct zijn excuses aan bij de auto van Piastri. De zevenvoudig wereldkampioen stak daarna in gesprek met Sky Sports nogmaals zijn hand in eigen boezem: "We moeten in dit soort races hard vechten voor alle posities. We begonnen op de harde band, het was leuk om met een andere strategie te beginnen, maar het was wel lastig. Ik genoot van de duels die ik aan het einde had. Het was onfortuinlijk en ik schatte het gat met Piastri verkeerd in. Het was volledig mijn fout en ik heb direct sorry gezegd na de race."