Sainz genoot van duels: "Dit was heel erg zwaar"

Carlos Sainz speelde een hoofdrol in de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. De Spaanse Ferrari-coureur startte op pole position en vocht daarna met Max Verstappen, Sergio Perez en Charles Leclerc. De fans waardeerden zijn acties en na afloop was hij redelijk tevreden met zijn resultaat.

Sainz startte de race op de pole position en behield bij de start de leiding. De Spanjaard zag dat Verstappen niet opgaf en dat zorgde voor enorme duels. De twee duelleerden geruime tijd om de koppositie, maar na een remfoutje van Sainz kon Verstappen er toch langs komen. Daarna ging Sainz nog eventjes verder met mooie gevechten afleveren, hij ging vol de strijd aan met Sergio Perez en daarna ook met zijn bloedeigen teamgenoot Charles Leclerc.

De derde plaats was zijn beloning aan het einde van de race en dat betekende dus ook dat de aanwezig Tifosi hem een hartelijk applaus gaf. Na afloop van de race sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Het was heel erg zwaar. Zwaarder dan vandaag wordt het simpelweg niet. Ik heb de hele race gepusht om die Red Bulls achter mij te kunnen houden. Uiteindelijk betaalde ik daarvoor de prijs met de achterbanden. Het is altijd leuk om te vechten met Charles, we hebben lol gehad."