Verstappen wil niet praten over mogelijk record: "Kijk uit naar een goede race"

Max Verstappen kan vandaag in Monza de geschiedenisboekjes herschrijven. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan zijn tiende Grand Prix op rij gaan winnen, het is iets wat gen enkele coureur ooit gelukt is. Verstappen zelf blijft vlak voor de start van de Grand Prix ijzig kalm onder de druk.

Op het thuiscircuit van Ferrari moet Verstappen vandaag gaan toeslaan. De Nederlander begint de race op de tweede startplaats, hij deelt de eerste startrij met Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard en zijn teamgenoot Charles Leclerc werden voor de race nog hard toegejuicht door de aanwezige Tifosi. Toch ging er ook veel aandacht uit naar Verstappen die dus geschiedenis kan gaan schrijven.

Verstappen heeft in ieder geval genoeg zelfvertrouwen. Hij merkte tijdens de kwalificatie en de vrije trainingen dat er genoeg snelheid in zijn Red Bull-bolide zit. Over het mogelijke record wil Verstappen tijdens de build-up nog niet al te veel zeggen: "Ik wil daar eigenlijk helemaal nog niet over praten op dit moment. Ik wil gewoon een goede dag gaan beleven en ik kijk op dit moment vooral uit naar een goede race."