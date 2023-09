Marko baalt niet van mislopen pole position: "Beter voor de sfeer in Italië"

Max Verstappen start de Italiaanse Grand Prix morgen vanaf de tweede plaats. In de kwalificatie was Verstappen net iets langzamer dan Ferrari-coureur Carlos Sainz. Verstappen kon wel leven met de uitslag en ook Helmut Marko was niet teleurgesteld. Hij denkt dat het een goede zaak is voor Italië.

Red Bull Racing is dit jaar bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. Tot nu toe zijn alle Grands Prix gewonnen door Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez. In Italië werd Red Bull voor de derde keer verslagen in de kwalificatie, de aanwezige Tifosi konden daar om juichen. Hun 'eigen' Ferrari-coureur Carlos Sainz greep de pole position in een weekend waar hij zeer goed voor de dag komt.

Sainz beseft zich echter ook dat de punten pas morgen worden verdeeld. De Spanjaard houdt voor de race rekening met Verstappen en Red Bull. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet in gesprek met ORF weten dat hij niet baalt van het mislopen van de pole: "De eerste startrij is altijd goed, onze kracht ligt toch in de race. Voor de sfeer in Italië is dit ook het beste. We wisten dat Ferrari sterk zou zijn, daar hadden we ons al op voorbereid. We gingen met onze set-up niet per se voor de pole, het is belangrijker dat we goed zijn in de race."

Goede score Leclerc

