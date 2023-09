Hamilton maakt zich geen zorgen: "Relatief normale vrijdag"

Lewis Hamilton kende niet de beste vrijdag uit zijn Formule 1-loopbaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kon in de eerste vrije trainingen in Monza geen indruk maken, maar daar maakt hij zich niet zo druk om. Hamilton stelt namelijk dat het een normale vrijdag was en dat hij verbeteringen verwacht.

Hamilton maakte zich tijdens de vrije trainingen niet bepaald populair bij een aantal van zijn collega's. Op het krappe circuit van Monza is verkeer een groot probleem, maar de Brit tikte wel bijna Oscar Piastri van de baan. Het resultaat kreeg geen staartje en Hamilton noteerde in de eerste vrije training de achtste tijd. In de tweede vrije training, die werd onderbroken door twee rode vlaggen, kwam hij niet verder dan de zeventiende tijd.

De ervaren Hamilton maakte zich amper zorgen over de resultaten. Hij voerde het plan van Mercedes uit en hij zal samen met het team de data bekijken. In een persbericht van het team is hij duidelijk: "Voor mij was dit een relatief normale vrijdag. De betrouwbaarheid was goed te doen en we hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben de verschillende tests uitgevoerd. We kunnen veel leren van vandaag en we zullen vannacht zeker wat werk verrichten zodat we ons zaterdag kunnen verbeteren. Ik weet dat het team geweldig werk gaat leveren om de set-up en de balans te fixen."