Horner ergert zich aan Wolff: "Dan snapt hij niet hoe je dat doet"

Een aantal uitspraken van Toto Wolff houden de gemoederen bezig in Monza. De Mercedes-teambaas sprak zich in Zandvoort uit over de verschillen tussen Max Verstappen en Sergio Perez bij Red Bull Racing. Deze uitspraken zorgen voor ergernis bij Red Bull, volgens Christian Horner snapt Wolff er helemaal niets van.

Wolff suggereerde na afloop van de kwalificatie in Zandvoort dat er iets aan de hand moest zijn bij Red Bull. De Oostenrijker denkt dat Red Bull de auto meer heeft aangepast aan de rijstijl van Verstappen en dat de auto simpelweg best lastig te besturen is. Bij Red Bull was men niet zo tevreden met die uitspraken. Tijdens de mediadag omschreef Verstappen de uitspraken al als 'bullshit' en ook Christian Horner is niet blij.

In Monza werd ook Red Bull-teambaas Horner geconfronteerd met de woorden van Wolff. In gesprek met de internationale media reageerde hij fel: "Als Toto denkt dat wij een auto om één specifieke coureur heen ontwikkelen, dan snapt hij niet hoe je een raceauto moet ontwikkelen. Je probeert een auto zo snel mogelijk te ontwikkelen en soms zijn auto's moeilijke auto's. Historisch gezien was dat altijd het geval. Ik denk dat goede coureurs zich hieraan kunnen aanpassen."