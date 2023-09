Wat viel op tijdens de vrijdag in Italië?

Gisteren werden op het iconische circuit van Monza in Italië de eerste twee vrije trainingen verreden. Voor de ogen van de aanwezige fans gebeurde er een heleboel opvallende zaken. De teams presteerden wisselend en GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Ferrari heeft er alles aangedaan om een beetje in de feest stemming te komen in Monza. Ze hebben de kleurstelling van de auto iets aangepast, de teamkleding verfraaid en ook de jarige Carlos Sainz werd in het zonnetje gezet. De verwachtingen waren niet hoog, Ferrari is immers niet bezig met het beste seizoen uit hun bestaan. Maar, in de eerste twee vrije trainingen ging het alleraardigst. Sainz noteerde de snelste tijd in VT2 en de verschillen met Red Bull zijn niet zo groot. In zowel de long runs als de kwalificatie simulaties komen ze namelijk in de buurt, het biedt de Tifosi enige hoop.

Alhoewel Red Bull Racing volgens de data de snelste was in zowel de racesimulaties als de kwalificatiesimulaties, was men allesbehalve tevreden. Max Verstappen klaagde veelvuldig en kwam in VT2 niet verder dan de vijfde tijd. Na afloop sprak ook Helmut Marko van hindernissen, maar toch waren ze dus de snelste. Het topteam is niet zo snel meer tevreden met een redelijke dag. Sergio Perez dacht daar iets anders over, ondanks een crash was de Mexicaan uiterst tevreden. Met twee derde plaatsen kende hij een prima vrijdag.

Bij het team van Mercedes is men waarschijnlijk iets minder tevreden. De Duitse renstal kwam qua rondetijden niet in de buurt van Red Bull en Ferrari. Uit de data bleek daarnaast ook dat ze in de kwalificatiesimulaties tijd moeten toegeven op McLaren en Williams. De stemming was na afloop niet al te positief, maar zodra ze de data van de racesimulaties zien, zullen ze toch iets tevredener zijn. Hier vormen ze namelijk het derde team achter Red Bull en Ferrari, al zijn de verschillen met McLaren maar zeer klein.