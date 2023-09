Vasseur kondigt contractbesprekingen Leclerc aan

Het team van Ferrari rijdt dit weekend in Monza hun thuisrace. De iconische Italiaanse renstal staat vol in de schijnwerpers en veel fans verwachten iets van Charles Leclerc. De Monegask beschikt over een contract dat volgend jaar afloopt, maar teambaas Frédéric Vasseur komt nu met goed nieuws over dit onderwerp.

Al maanden gaat het over de contracten van Leclerc en zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Beide coureurs beschikken over een contract dat eind 2024 afloopt en beide coureurs hopen snel op meer duidelijkheid. Leclerc liet al eerder doorschemeren dat de gesprekken tussen zijn mensen en Ferrari nog niet waren begonnen. Hij draaide er niet omheen en gaf meerdere keren aan dat hij gewoon bij Ferrari wil blijven.

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stak niet onder stoelen of banken dat hij graag door wil met Leclerc. De Fransman heeft nu zelfs laten weten dat hij snel om tafel gaan met Leclerc. Aan de vooravond van de Italiaanse Grand Prix spreekt hij zich uit bij La Repubblica: "We gaan beginnen met de gesprekken over het contract van Charles voor 2025. Hij is onderdeel van dit team. We moeten hem de best mogelijke auto geven en hij moet de beste coureur worden die hij kan zijn.