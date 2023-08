Marko gunt Ferrari de zege in Monza

Dit weekend staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Red Bull Racing geldt als de grote favoriet terwijl vrijwel niemand iets verwacht van lokale favoriet Ferrari. Helmut Marko denkt dat zijn team Red Bull bijna niet te verslaan is, maar hij gunt Ferrari wel een succesje in hun thuisrace.

Ferrari is bezig met een zeer tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal heeft een reusachtige achterstand op Red Bull Racing en vecht vooral met Aston Martin, Mercedes en McLaren. Voor de thuisrace op het circuit van Monza zijn de verwachtingen dan ook niet al te hoog. Red Bull geldt gewoon weer als de topfavoriet, de Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen.

Max Verstappen heeft tot nu toe negen Grands Prix op rij gewonnen en in Monza zijn alle blikken dan ook op hem gericht. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan OE24 weten dat alleen technische problemen Verstappen kunnen verslaan, toch gunt hij Ferrari ook wat: "Inmiddels denk ik dat Red Bull alle races kan gaan winnen dit jaar, maar tegelijkertijd kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. Als we dan worden verslagen, dan zou ik het Ferrari wel ergens gunnen. In Monza het meest van allemaal."