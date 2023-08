Advocaten Massa dreigen met stap naar Brits Hooggerechtshof

Het begint er steeds meer op te lijken dat de kopstukken van de Formule 1 en de FIA zich binnenkort moeten melden in de rechtbank. De advocaten van Felipe Massa hebben namelijk de duimschroeven aangedraaid en hebben de organisaties een ultimatum gesteld. Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met de zaak omtrent het Crashgate-schandaal.

Felipe Massa maakte eerder dit jaar bekend dat hij juridische stappen overwoog naar aanleiding van uitspraken van Bernie Ecclestone over het Crashgate-schandaal. Voormalig Formule 1-baas Ecclestone liet namelijk weten dat hij en de FIA al in 2008 van de zaak wisten, tot nu toe werd aangenomen dat de zaak pas in 2009 aan het licht kwam. Massa reageerde woest, want hij stelt dat hij hierdoor de wereldtitel in 2008 is misgelopen.

Zomerstop

Tijdens de zomerstop werd al bekend dat de advocaten van Massa een zogenaamde Letter Before Claim naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali hadden gestuurd. De FIA en de FOM hebben volgens Autosport gereageerd op de brief. Beide organisaties stellen dat er door te zomerstop te weinig mensen aanwezig waren om op de claims te reageren. Ze vragen daarom om meer tijd.

Hooggerechtshof

De advocaten van Massa, die tientallen miljoenen euro's eisen, hebben niet positief gereageerd op de antwoorden van de FIA en de FOM. Autosport heeft deze brief ingezien en het medium stelt dat de advocaten van Massa niet akkoord gaan met een mogelijk uitstel van drie maanden. Ze willen voor 8 september 16:00 een formeel antwoord ontvangen van de FIA en de FOM. Als dit niet gebeurt, dan dienen de advocaten een claim in bij het Britse Hooggerechtshof.