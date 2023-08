'Massa eist tientallen miljoenen van de Formule 1 vanwege 2008-schandaal'

Het lijkt er sterk op dat Felipe Massa zijn juridische stappen tegen de uitslag van het wereldkampioenschap in 2008 gaat doorzetten. Massa verloor in dat jaar op een haar de titelstrijd van Lewis Hamilton, maar was zonder het Crashgate-schandaal wel wereldkampioen geworden. Hij eist nu tientallen miljoenen van de Formule 1 en de FIA.

Al eerder werd duidelijk dat Massa dacht aan juridische stappen. De Braziliaan nam deze keuze nadat Bernie Ecclestone onthulde dat hij al in 2008 af wist van Crashgate, maar dat hij dit in de doofpot plaatste zodat de uitslag van het wereldkampioenschap niet kon worden aangepast . Het was een bijzondere onthulling van de voormalig Formule 1-baas omdat iedereen ervanuit ging dat het schandaal rondom het team van Renault pas in 2009 echt naar buiten kwam.

Tientallen miljoenen

Ook Massa schrok van de uitsproken van Ecclestone en liet weten dat hij juridische stappen overwoog. Volgens persbureau Reuters komen deze stappen er nu echt. Massa's advocaten eisen volgens Reuters tientallen miljoenen van de Formule 1 en de FIA vanwege het mislopen van de titel en de daar bijhorende financiële impact. Massa heeft volgens het persbureau advocaten in Groot-Brittannië, Brazilië, de Verenigde Staten, Zwitserland en Frankrijk in de arm genomen.

Brief

Reuters heeft een brief van de advocaten bestemd voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali in handen gekregen. Volgens deze brief is Massa de rechtmatige wereldkampioen van 2008 en heeft hij de titel misgelopen omdat de FIA en de Formule 1 het Crashgate-schandaal bewust hebben genegeerd. Hoe de zaak gaat aflopen is nog niet bekend.