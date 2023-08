Hugo Boss verlaat Formule E en wakkert AlphaTauri-geruchten aan

Het is algemeen bekend dat het team van AlphaTauri aankomend seizoen waarschijnlijk onder een andere naam op de grid zal staan. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing gaat een aantal veranderingen doorvoeren, ze zoeken onder meer een nieuwe titelsponsor. Kledingmerk Hugo Boss wordt gezien als een grote kanshebber, het bedrijf heeft met een nieuwe move deze geruchten aangewakkerd.

Het team van AlphaTauri voert voor volgend jaar een aantal veranderingen door. Ze gaan op sportief gebied meer samenwerken met Red Bull Racing en ook op commercieel gebied gaat er veel veranderen. Ze staan namelijk open voor de komst van een nieuwe titelsponsor. Meerdere bedrijven zouden hierin interesse hebben, waaronder dus het wereldberoemde kledingmerk Hugo Boss.

Hugo Boss is momenteel nog één van de grote sponsors van de Formule E en werd in 2022 ook sponsor van Aston Martin. Het bedrijf stopt nu echter met de Formule E-sponsoring om zich meer te focussen op de Formule 1. De AlphaTauri-geruchten worden hierdoor luider. Een woordvoerder legt het uit in gesprek met Motorsport-Magazin: "Het contract loopt inderdaad aan het einde van het seizoen af. Het was voor ons een fijn partnerschap en samen met Porsche hebben we in de afgelopen jaren veel fans enthousiast gemaakt."