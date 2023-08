Piastri complimenteert Lawson na F1-debuut bij extreem lastige Dutch GP

F1-rookie Oscar Piastri was vol lof over Liam Lawson, de Nieuw-Zeelandse jongeling die afgelopen weekend op Zandvoort een abrupt debuut in de koningsklasse te verduren kreeg. Lawson wist het hoofd koel te houden tijdens een zeer uitdagende Nederlandse Grand Prix, en dat verdient een compliment, meent Piastri.

Oorspronkelijk was het Daniel Ricciardo die zich voor een gevecht op Noord-Hollands grondgebied mocht voorbereiden, maar na een crash in de tweede vrije training met als gevolg een gebroken linkerhand, werd AlphaTauri-reservecoureur Liam Lawson om zijn diensten gevraagd.

De Nieuw-Zeelander had niet veel tijd om zich op het weekend voor te bereiden, en met maar één vrije training als voorafje en een kwalificatiesessie waar hij zich als twintigste voor de Grand Prix op zondag kwalificeerde, stond hem een uitdagende race te wachten.

En de typische, onstuimige Nederlandse weersomstandigheden maakten zijn debuut niet makkelijker. De baancondities bleven maar veranderen, en naast meerdere gradaties van regenval zou het een zware klus voor Lawson worden om de AT04-bolide heelhuids naar huis te rijden. En dat deed hij. Met een eindplaats als dertiende van zeventien slaagde Lawson erin om de finishvlag tegemoet te rijden, en ondanks het feit dat de jonge coureur geen WK-punten scoorde, kan hij met een goed gevoel op zijn eerste F1-race terugkijken, zegt Piastri.

"Mijn complimenten naar hem. Hij heeft het goed gedaan, ondanks alle obstakels die ons tegemoetkwamen. We hebben vroeger tegen elkaar geracet, en hij was altijd al een lastige tegenstander. Volgens mij had hij geen lastigere debuutrace kunnen hebben", denkt Piastri.

Technisch AlphaTauri-topman Guillaume Dezoteux was ook over Lawson te spreken: "Liam (Lawson) heeft het ontzettend goed gedaan. Hij heeft in de veranderlijke omstandigheden veel geleerd. Daarbij was hij foutloos en wist hij op de slicks steeds sneller te gaan, een bandencompound waar hij nog niet eerder op had geracet in deze auto", liet Dezoteux weten.