Sainz kiest voor retrohelm voor thuisrace Ferrari

Het team van Ferrari rijdt aankomend weekend op het circuit van Monza hun thuisrace. De Italiaanse renstal is niet bezig met een sterk seizoen, maar voor hun thuisrace pakken ze wel uit. Ze hebben de livery eenmalig aangepast en de teamkleding ziet er ook iets anders uit. Carlos Sainz rijdt ook met een speciaal helmdesign.

De kleurstelling voor Monza is gebaseerd op de Le Mans-winnende bolide van Ferrari. De Italiaanse renstal rijdt dit weekend dus met gele accenten op de verder rode bolide. Carlos Sainz heeft voor deze speciale Grand Prix zijn helmontwerp aangepast. De helm heeft een retrolook gekregen en is volledig zwart van kleur. Zijn startnummer 55 is op de zijkant te zien en ook de Spaanse vlag is zichtbaar.