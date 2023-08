Verschoor sprak met Steiner over Haas-kansen

Met Max Verstappen en Nyck de Vries waren er dit seizoen twee Nederlanders actief in de Formule 1. De Vries is inmiddels ontslagen door het team van AlphaTauri, maar de volgende Nederlander klop alweer op de Formule 1-deur. Formule 2-coureur Richard Verschoor heeft namelijk gesproken met het team van Haas.

Afgelopen weekend werd op het circuit van Zandvoort de Nederlandse Grand Prix verreden. Veel aandacht ging vanzelfsprekend uit naar thuisrijder Max Verstappen. Ook in het voorprogramma presteerde een Nederlandse coureur naar behoren. In de Formule 2 werkte Richard Verschoor zich namelijk op van de veertiende plaats naar de vierde plaats. Verschoors resultaten vallen inmiddels ook op in de koningsklasse van de autosport.

Gesprek

Verschoor hintte eerder al op een mogelijk gesprek met het team van Haas. In Zandvoort was het dan eindelijk zover en mocht hij op bezoek gaan bij Haas-teambaas Günther Steiner. In gesprek met Motorsport.com spreekt Verschoor over deze kennismaking: "Ik heb het gesprek zondagmiddag gehad in het kantoortje van Günther in de Formule 1-paddock. Dit was de eerste keer dat ik met hem had gesproken. Hij had mijn race gezien en het was een fijn gesprek."

Vrije training

Verschoor geeft aan dat het gesprek met Steiner vooral draaide om kennismaking en dat ze spraken over de mogelijkheden. Het Nederlandse talent geeft aan dat iedereen op zoek is naar de beste kansen voor iedereen. Verschoor droomt nu van een vrije training: 'Natuurlijk is dat de inzet ja. Natuurlijk is dat wat je graag wil, maar we moeten kijken naar wat de mogelijkheden zijn en wat voor beide partijen het beste is."