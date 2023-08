Horner wil Perez niet kwijt: "Makkelijk om hem af te kraken"

Sergio Perez kende in Zandvoort een zeer lastige Grand Prix. De Mexicaan maakte in de slotfase een paar foutjes waardoor zijn race in gevaar kwam. Toch lijkt het erop dat Red Bull Racing hem gewoon aan zijn contract gaat houden. Teambaas Christian Horner bevestigde dat maar weer eens na afloop van de Nederlandse Grand Prix.

Perez heeft het dit seizoen zeer lastig als de teamgenoot van de dominerende Max Verstappen. Tijdens de Nederlandse Grand Prix leek Perez lang op weg te zijn naar de tweede plaats, maar toen het begon te regenen in de slotfase ging het mis. Hij spinde eerst in de Tarzanbocht, raakte daarna de muur bij het inrijden van de pitlane en kreeg vervolgens een tijdstraf omdat hij te hard had gereden in de pitlane. De vierde plaats was het teleurstellende eindresultaat.

Pech

Perez beschikt over een Red Bull-contract tot en met 2024. Toch stelde Helmut Marko eerder deze week dat zijn toekomst nog niet honderd procent zeker is. Red Bull-teambaas Christian Horner is in gesprek met Motorsport.com echter duidelijk: "Zijn situatie voor volgend jaar is duidelijk. Hij is een Red Bull-coureur. We hebben een contract met hem. Los van de gemaakte afspraken, zijn we tevreden over hoe hij zijn werk uitvoert. Kijk maar hoe hij in Zandvoort reed, al had hij wat pech met de snelheidsbegrenzer in de pitlane."

Makkelijk

Horner ziet dat ook geen enkele reden om Perez te ontslaan. De Britse Red Bull-teambaas is tevreden over de prestaties van Perez en steekt hem nogmaals een hart onder de riem. Horner wil de twijfels wegnemen: "Hij staat nu op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij is de enige coureur naast Max die dit jaar drie (sprint)races wist te winnen. Het is makkelijk om hem af te kraken nu de lat zo hoog ligt, maar hij is onze coureur voor 2024."