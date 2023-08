Marko kritisch op Perez: "Hij heeft geluk gehad"

Sergio Perez kende vandaag een zeer tegenvallende Nederlandse Grand Prix. De Mexicaan werd als vierde geklasseerd omdat hij een tijdstraf had gekregen vanwege het te hard rijden in de pitlane. De ongelukkige race van Perez zorgde voor wat onvrede bij Red Bull Racing. Helmut Marko stelt dat Perez geluk heeft gehad.

Bij de start van de race profiteerde Perez nog van de snelle keuze voor de intermediates. Hij reed hierdoor op kop, maar hij verloor de leiding aan zijn teamgenoot Max Verstappen na een tactische zet van Red Bull. Vervolgens probeerde hij het 1-2tje voor Red Bull thuis te brengen, maar ook dat liep in de soep. Toen het begon te regenen spinde hij in de Tarzanbocht en bezocht hij de pitlane voor een setje wets. Bij het uitrijden van de pitlane moest hij in de ankers vanwege de rode vlag.

De RB19 van Perez was bij het slippertje in de Tarzanbocht beschadigd geraakt. Teamadviseur Helmut Marko stelt in gesprek met Viaplay dan ook dat Perez geluk heeft gehad: "Hij had geluk met die pitstop, want hij crashte best hard bij het inrijden van de pits. Daar kwam ook nog eens een straf bovenop en hij remde vaak te laat. Hij had zeker geluk. Zonder de rode vlag had hij de finish niet gehaald. We hebben nog wel vertrouwen in hem, want hij moet op de tweede plaats eindigen dit seizoen. Hij bouwt de druk echter volledig zelf op. Om eerlijk te zijn, iedereen heeft het lastig naast Max."