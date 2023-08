Strijdbare Ricciardo laat van zich horen: "Onderdeel van de comeback"

De Nederlandse Grand Prix was vandaag een enorm spektakelstuk. Iemand die daar geen deel van kon uitmaken was Daniel Ricciardo. De Australiër raakte geblesseerd tijdens de tweede vrije training en hij werd vandaag geopereerd in Barcelona. Op Instagram gaf hij een korte update van zijn toestand.

Enkele uren na de race liet Ricciardo van zich horen op de sociale media. De Australiër werd bij AlphaTauri dit weekend vervangen door Liam Lawson. Op Instagram spreekt Ricciardo zijn volgers toe vanuit een ziekenhuisbed: "Hoi iedereen, ik werd vanochtend geopereerd en heb een stukje metaal in mijn hand gekregen, dat is best cool. Ik wil iedereen bedanken die mij een berichtje heeft gestuurd. Dit is geen tegenslag, dit is onderdeel van mijn comeback."